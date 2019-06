Les patrons ont le pouvoir de réduire l’écart entre les sexes

Les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population. Pourquoi serait-il donc si exceptionnel d’avoir une représentation de 50/50 en milieu de travail? À expérience et talent égaux, cela devrait être la norme au sein de chaque entreprise.

Encore aujourd’hui, il est triste de constater que 52% des hommes pensent que les milieux de travail sont égaux et que les femmes ont autant d’opportunités qu’eux. Pourtant, lorsqu’il s’agit de comparer les statistiques, la disparité semble assez frappante. Selon les données du recensement canadien, les femmes gagnent 74% de ce que les hommes touchent en moyenne. Seulement 3% des chefs de la direction au Canada sont des femmes. Ces dernières détiennent 22% des postes de cadres supérieurs et 38% des postes de gestion.

Elles sont aussi les plus optimistes quant à l’avenir et à leur potentiel de devenir des leaders. Investir tôt dans le potentiel des femmes et les aider à acquérir les compétences dont elles ont besoin pour devenir des leaders au tout début de leur carrière favorise l’égalité au bout du compte.

Lorsque les femmes acquièrent tôt les compétences nécessaires pour réussir, elles les conservent tout au long de leur carrière. Une fois devenues leaders, ces femmes seront également en mesure de soutenir d’autres femmes qui passeront par le même chemin qu’elles.

4- La diversité doit être une partie intégrante de vos valeurs fondamentales

Les valeurs fondamentales de votre entreprise sont importantes. Vous pensez peut-être que ce ne sont que des mots, mais ce sont des mots qui font une différence.

La plupart des entreprises sont très fières de leurs valeurs fondamentales et les répètent et les renforcent sur une base quasi quotidienne. Cette répétition à elle seule est importante. Le simple fait de répéter une idée, comme l’importance de la diversité, la normalise. Et, à mon avis, la diversité devrait être une norme.

Un jour peut-être, la diversité ira de soi et nous n’aurons plus à débattre de son importance. D’ici là, soyez l’un des moteurs du changement et faites-en un élément central de votre identité et de votre marque d’entreprise. Vous serez perçu comme un employeur avant-gardiste et inclusif et il vous sera ainsi plus facile d’attirer des travailleurs intelligents et prometteurs de la génération du millénaire et de la génération Z. Ceux-ci, plus que les travailleurs des générations précédentes, préfèrent travailler pour une entreprise socialement responsable.

5- Oui au réseautage mais encore faut-il l’encourager!

Il est vrai que votre réseau professionnel est important lorsqu’il s’agit d’avancement professionnel. Vous pouvez être parfaitement qualifié pour un poste de direction, mais si vous n’avez pas les bons contacts, vous risquez de ne pas progresser aussi rapidement que vous le souhaitez.

Selon le Harvard Business Review, le manque d’accès aux réseaux informels est l’un des principaux obstacles à l’avancement des femmes sur le marché du travail. Encouragez les femmes de votre équipe à élargir leur réseau professionnel à l’interne en leur présentant (et en les faisant travailler sur des projets) des cadres supérieurs et à l’externe par le biais de conférences, d’événements de réseautage ou de communautés en ligne.

Alors que l’on parle de pénurie de main-d’œuvre pour les années à venir, il est grand temps que tous les dirigeants d’entreprises et, particulièrement les hommes, de mettre l’épaule à la roue afin d’offrir à la jeune génération montante et celles déjà sur le marché du travail un terrain de jeu où toutes et tous sont égaux selon leurs compétences et rémunérer en conséquence.

