La dure conciliation travail-famille pour les mamans aux Communes

OTTAWA - La députée néo-démocrate sortante de Salaberry-Suroît, Anne Minh-Thu Quach, a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections quand elle a su qu’elle était enceinte d’un deuxième enfant.

Elle avait passé la dernière campagne électorale, en 2015, à tenter de jongler avec sa réélection et sa petite Mila, qui n’avait qu’un an à l’époque. Elle se réveillait la nuit plusieurs fois pour l’allaiter et la faisait garder le jour pendant qu’elle allait faire du porte-à-porte et serrer des mains.

“Je voulais tellement être présente et être disponible pour les gens que j’avais fait garder la petite pendant toute la campagne au complet. Au point où, quand la campagne était finie, quand on allait chez mes parents, elle faisait une crise parce qu’elle pensait qu’elle allait se faire garder encore”, se souvient-elle.

Encore aujourd’hui, la maman ressent de la culpabilité quand elle se rappelle de l’angoisse vécue par sa petite. Si c’était à refaire, elle se dit qu’elle aurait transporté sa petite en porte-bébé, qu’elle aurait dû passer plus de temps à faire campagne avec elle.

Son retour au Parlement avec une jeune enfant n’a pas été tellement plus facile, même si elle habite à “juste” deux heures de route d’Ottawa.

“En 2016, je trouvais que la politique était plate. Il n’y avait rien qui me tentait.”