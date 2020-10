«Travail colossal d’analyse»: la commission Laurent dit avoir besoin de cinq mois de plus

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot «Ce rapport est attendu et nous nous devons de rendre un document impeccable», a affirmé par communiqué la présidente de la commission, Régine Laurent. (photo d'archive)

MONTRÉAL — La commission Laurent sur la protection de la jeunesse dit avoir besoin de cinq mois de plus pour le dépôt de son rapport final en raison d’un «travail colossal d’analyse» et de «défis organisationnels» liés à la pandémie.

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a indiqué mardi avoir demandé au gouvernement du Québec un délai de cinq mois pour le dépôt de son rapport final initialement attendu pour le 30 novembre.

L’élément déclencheur de cette commission spéciale a été la mort d’une fillette de Granby, retrouvée dans un état lamentable en avril 2019 et décédée peu après, même si elle avait fait l’objet de signalements auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et de suivis depuis des années.

Les audiences avaient débuté en octobre 2019, et la commission a indiqué mardi avoir reçu 296 témoins en audiences publiques.

En tout, 42 «forums régionaux» ont permis d’entendre plus de 2000 citoyens et intervenants de toutes les régions du Québec, a-t-on souligné.

Par l’entremise de la ligne téléphonique et de la boîte courriel «Votre histoire», l’équipe a reçu et traité près de 1590 appels téléphoniques et courriels sur une période de six mois. Il y a également eu le dépôt de 225 mémoires.