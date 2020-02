Transport: les interruptions de service en Montérégie sont maintenues

La barricade qui a été installée mercredi après-midi par des manifestants sur une voie ferrée du Canadien National (CN) traversant la ville de Saint-Lambert, en banlieue de Montréal, est encore en place jeudi matin.

Cette manifestation de solidarité avec les Autochtones de Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, a contraint le transporteur exo à maintenir pour une période indéterminée la suspension service de trains de la ligne exo3 reliant Mont-Saint-Hilaire au centre-ville de Montréal. De plus, VIA Rail a repoussé à vendredi, en fin de journée, le service de trains entre Montréal et Québec qui devait reprendre jeudi.

Une représentante des manifestants, Jessica Robert, a déclaré mercredi par voie de communiqué que la barricade sera maintenue jusqu’à ce que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) retire ses agents des territoires des Wet’suwet’en.