Spécialisée dans la fabrication d’appareils ionophorèse, permettant de stopper la transpiration grâce à une technologie qui bloque les canaux sudoripares par courants électriques localisés, la montréalaise Dermadry est bel et bien à la recherche de «la personne transpirant le plus au monde».

«L’objectif de ce concours n’est pas de rechercher objectivement la personne transpirant le plus, mais plutôt de réunir des gens du monde entier en leur permettant de partager leur histoire et parler de sueur sans tabou», fait savoir Mathieu Mireault, l’un des trois jeunes cofondateurs de l’entreprise.

Pour participer , les personnes devront prendre en photo leur meilleure preuve de transpiration excessive. Exemple : un t-shirt bien trempe, des mains sur lesquelles la sueur perle. Bref, les juges veulent que vous soyez originaux. L’image devra être accompagnée d’un texte de maximum 200 mots et devra répondre aux questions suivantes: «Pourquoi pensez-vous que vous êtes la personne transpirant le plus au monde?» ainsi que «Comment dépenseriez-vous votre prix de 500 $ si vous étiez libre soudainement, libre de toute sudation excessive?». Date limite : 22 novembre.

Ça marche l’ionophorèse?

Mais avant de s’embarquer dans la paperasse, est-ce que l’ionophorèse aide réellement à traiter l’hyperhidrose? Oui, et c’est même le traitement le plus sécuritaire et sans effet secondaire sur le marché actuellement, selon la dermatologue spécialisée dans le traitement de l’hyperhidrose, Dre. Sophie Vadeboncoeur.

«C’est un processus mécanique. On mouille des tampons d’eau du robinet rempli de minéraux dans lesquels on insère un conducteur métallique. Lorsqu’on met en marche l’appareil, un léger courant électrique se rend jusqu’aux canaux sudoripares puis les bloque, permettant à la transpiration d’arrêter pendant une couple d’heures, explique-t-elle. Il n’y a pas de choc, et pas de risque si on respecte la posologie recommandée par les fabricants des appareils.»