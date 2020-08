Legault doit empêcher la transmission des données des Québécois aux pharmaceutiques, réclame QS

“Ces propos-là donnent la chair de poule, c’est un délire de businessman déconnecté”, a déclaré le leader parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, vendredi en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait quant à lui plutôt fermé la porte au projet et Québec solidaire réclame donc que le premier ministre mette les choses au clair afin d’enterrer ce projet une fois pour toutes.

“C’est au premier ministre du Québec à intervenir, à clarifier la situation et à trancher la question. François Legault doit donner des réponses aux Québécois et aux Québécoises. Et il doit surtout demander à Pierre Fitzgibbon de prendre le dossier sur son bureau, qui parle de transmettre les données des Québécois aux ‘Big Pharma’, puis fermer ce dossier-là au plus vite.”