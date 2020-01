«Où est notre argent?» demandent des étudiants à Québec

Les étudiants québécois ont été privés de 197 M$ depuis l’abolition de deux crédits d’impôt fédéraux en 2016, dénoncent deux associations étudiantes. Elles lancent donc la campagne «Où est notre argent?» pour mettre de la pression sur le gouvernement de François Legault à l’approche du dépôt du prochain budget provincial, en mars.

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l’Union étudiante du Québec (UEQ), soutiennent que le gouvernement provincial a utilisé à d’autres fins des transferts fédéraux destinés aux étudiants, versés à la suite de l’abolition des crédits d’impôt pour études et pour manuels scolaires.

En effet, les économies engendrées par l’abolition de ces crédits ont servi à bonifier le programme fédéral de prêts et bourses. Mais puisque le Québec a son propre programme d’Aide financière aux études (AFE), la province a exercé son droit de retrait. À l’époque, le gouvernement de Philippe Couillard calculait qu’il serait éligible à un transfert de 80 M$ pour l’année 2016-2017.

Sollicité par la FECQ et l’UEQ - et par la Coalition avenir Québec, alors dans l’opposition -, le gouvernement avait accepté de réinvestir cette somme dans le programme d’AFE. Or, selon les calculs de l’UEQ, l’abolition des deux crédits d’impôt aura plutôt occasionné des pertes de 277 M$ pour les étudiants québécois entre 2016 et 2020.

En soustrayant la bonification initiale de 80 M$ à l’AFE, les associations étudiantes estiment donc que le «manque à gagner» est de 197 M$ pour la communauté étudiante.