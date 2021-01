Transat suspend des vols au départ de Montréal et Toronto

Vincenzo Pace via Getty Images

Vincenzo Pace via Getty Images (photo d'archives)

MONTRÉAL — Transat A.T. réduit à son tour son horaire de vols en pointant du doigt les restrictions imposées aux voyageurs par Ottawa dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce qui se traduira par la suspension de tous ses vols au départ de Toronto et certains de Montréal pour le reste de la saison hivernale.

Annoncée mercredi, cette décision sera en vigueur au moins jusqu’au 30 avril et devrait provoquer plusieurs dizaines de mises à pied au sein du personnel navigant du voyagiste québécois.

″Évidemment avec les restrictions ajoutées, dont celle exigeant la présentation d’un test négatif à la COVID-19, mais aussi avec les encouragements continuels à ne pas voyager, il y a un impact sur nos réservations”, a expliqué le porte-parole de Transat A.T., Christophe Hennebelle, au cours d’un entretien téléphonique.

Cette baisse de la cadence des activités survient également au moment où le gouvernement Trudeau laisse entendre qu’il s’apprête à serrer la vis aux voyageurs.

Transat A.T. est le plus récent acteur de l’industrie aérienne à réduire son horaire de vols. Le 13 janvier dernier, Air Canada avait annoncé une réduction de service de l’ordre de 25 %, ce qui avait touché 1700 de ses travailleurs et 200 autres chez Air Canada Express.

Plus de 1000 employés chez WestJet ont également été touchés par des congés forcés et des mises à pied temporaires, notamment.

Depuis Montréal, les liaisons de Transat vers Varadero et Puerto Vallarta sont suspendues, mais l’entreprise conserve, pour le moment, six destinations internationales: Holguin, Cancun, Port-au-Prince, Punta Canada, Puerto Plata et Paris.

À Toronto, le service cessera à destination de Cancun, Holguin, Punta Cana, Varadero, Porto et Lisbonne, au Portugal.

Transat A.T. a prévenu les agences de voyages par l’entremise d’une note que La Presse Canadienne a pu consulter. On y explique que les clients ayant payé en espèces ou par carte de crédit pour leur vol ou leur forfait seront remboursés.

“On s’organise aussi pour s’assurer que tous les clients à destination peuvent revenir, a dit M. Hennebelle. Il va donc y avoir encore des vols pendant une quinzaine de jours pour les rapatrier.”

Dominic Lemieux, président de la composante d’Air Transat du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), a indiqué que 13 agents de bord seraient touchés par des mises à pied à Toronto.