Le président et chef de la direction de Québecor , qui dit détenir environ 1,6 pour cent des actions en circulation de la société mère d’Air Transat, a annoncé son intention de voter contre la proposition d’Air Canada qui offre maintenant 18 $ pour chaque action du voyagiste québécois, soit environ 720 millions $. Il soutient que cette proposition est contraire à l’intérêt public et qu’elle va à l’encontre des meilleurs intérêts de Transat, de ses employés, des consommateurs québécois et de l’économie du Québec.

Très bonne publicité dans le @JdeMontreal et le @JdeQuebec ce matin 😀😀😀 ! Le rachat de Transat par Air Canada fera grimper le prix des billets et des forfaits vacances. Est-ce vraiment ça que veulent les Québécois/es ? La concurrence a bien meilleur goût que la concentration ! pic.twitter.com/tGTGy3qldo

Transat réplique mardi que l’arrangement avec Air Canada est le résultat d’un processus rigoureux mené par le conseil d’administration de Transat et ses conseillers financiers et juridiques sur une période de plus de six mois. Transat signale n’avoir reçu aucune offre de la part de M. Péladeau ou de ses partenaires d’affaires pour l’acquisition de Transat.

De plus, Transat affirme que puisque aucune autre offre n’a été reçue, les actionnaires ont le choix entre d’une part, recevoir une contrepartie en espèces de 18 $ pour chacune des actions de Transat qu’ils détiennent, ou d’autre part, faire face aux risques associés avec la mise en place du plan stratégique indépendant de Transat.

Lundi, Air Canada a affirmé que son offre était avantageuse et dans le meilleur intérêt de tous. Selon Air Canada, l’intégration de Transat à son réseau permettra de développer davantage l’offre de transport aérien au Québec.

Les actionnaires de Transat sont invités à voter sur le plan d’arrangement avec Air Canada avant l’heure limite du vote par procuration, soit 17h00 mercredi.