Incertitude grandissante entourant le mariage proposé entre Transat et Air Canada

Le mariage entre Transat A.T. et Air Canada semble de plus en plus incertain puisque les deux parties ont désormais l’option mettre fin au projet à tout moment.

Selon le voyagiste québécois, le plus important transporteur aérien au pays a refusé de prolonger la date butoir fixée au 15 février visant à conclure la transaction, qui a reçu un feu vert conditionnel d’Ottawa, mais qui attend toujours l’approbation de la Commission européenne.

“Transat A.T. et Air Canada continuent de discuter des modifications potentielles qui pourraient être nécessaires à la convention d’arrangement, a souligné le voyagiste. Il n’y a aucune certitude qu’une entente interviendra au niveau de telles modifications ou qu’Air Canada ou Transat ne mettra pas fin à la convention d’arrangement si les circonstances le justifient.”

À la suite de l’annonce, le titre de la société mère d’Air Transat piquait du nez à la Bourse de Toronto, mardi avant-midi, où il abandonnait 8,7 %, ou 46 cents, pour coter à 4,80 $ - un cours inférieur au prix de 5 $ par action offert par Air Canada.

Le transporteur aérien n’avait pas répondu, mardi avant-midi, aux questions envoyées par La Presse Canadienne à propos de sa décision de ne pas repousser l’échéance de l’arrangement.

″À l’heure actuelle, il est difficile d’évaluer l’engagement à l’endroit de la transaction proposée puisque les conditions de marché se sont détériorées au cours des derniers mois”, a souligné Benoit Poirier, de Desjardins Marchés des capitaux, dans une note envoyée à ses clients.

En raison de l’incertitude, l’analyste a indiqué s’attendre à ce que d’autres prétendants manifestent leur intérêt à l’endroit de Transat A.T.

L’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau, qui avait déposé une offre non sollicitée de 5 $ par action à titre personnel en décembre dernier, a réitéré, au cours de la fin de semaine, son intérêt à l’endroit du voyagiste.

″(Le fonds d’investissement) Onex (propriétaire de WestJet) pourrait être un autre candidat”, a souligné M. Poirier. Un tel accord prendrait du temps à être finalisé, même s’il y aurait moins d’obstacles en matière de concurrence, à notre avis”.

La semaine dernière, le gouvernement Trudeau avait donné son feu vert à la transaction en imposant une série de conditions à Air Canada si l’acquisition de Transat A.T. se concrétise. Le transporteur aérien devra maintenir le siège social du voyagiste au Québec pour au moins cinq ans, maintenir au moins 1500 emplois et mettre en place un mécanisme de surveillance des prix, notamment.

Du côté de la Commission européenne, l’évaluation de la prise de contrôle a été suspendue le 22 décembre dernier. Transat A.T. a dit s’attendre à une décision d’ici la fin juin.