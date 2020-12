Vous voulez jouer à la Bourse? Prudence!

z_wei via Getty Images

Certaines plateformes de négociation d’actions ont vu leur nombre d’utilisateurs bondir en 2020, alors qu’un marché en pleine effervescence et le temps passé à la maison en raison de la pandémie de COVID-19 ont incité un nombre croissant de Canadiens à effectuer leurs premiers pas en Bourse.

«Nous avons constaté une croissance incroyable l’année dernière», a déclaré Kevin Gu, chef des produits chez Wealthsimple, une plateforme de négociation en ligne. Les gens ont plus de temps libre depuis qu’ils sont à la maison, ils réfléchissent plus sérieusement à leurs finances et sont désireux d’effectuer leur entrée sur le marché.»