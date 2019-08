Un groupe d’adolescents canadiens milite pour avoir la possibilité d’intenter un procès contre le gouvernement fédéral sur l’approbation et l’achat du projet de pipeline Trans Mountain, après que le gouvernement canadien s’est opposé à leur demande devant la Cour d’appel fédérale plus tôt ce mois-ci.

Au début de juin, 12 contestations juridiques ont été organisées par différents groupes incluant les Premières Nations ainsi que des groupes environnementalistes. Ils contestent le projet sur divers points, dont le droit des Autochtones au territoire et les répercussions écologiques sur les orques du sud.

Le groupe Youth Stop TMX, composé d’Olivier Adkin-Kaya, 18 ans, Nina Tran, 18 ans, Lena Andres, 17 ans et Rebecca Wolf Gage, 13 ans, a protesté contre le projet en évoquant qu’il brimait leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité par sa contribution au réchauffement climatique.

Les quatre jeunes, qui proviennent de quatre villes de partout au pays, expliquent que les émissions de carbone vont contribuer aux changements climatiques du Canada et par le fait même auront des répercussions négatives sur leur santé physique et mentale. Ils soulèvent des impacts négatifs comme l’augmentation de la fumée des feux de forêt, plus fréquent dû à la hausse des températures, et le sentiment d’inquiétude suscité par la crise environnementale.

Exclure la jeunesse

Sur les 12 contestations juridiques, seul le groupe des quatre adolescentes n’a pu avancer dans le processus judiciaire. Olivier Adkin-Kaya dit ne pas comprendre pourquoi seule leur contestation a été bloquée.

«Je ne comprends pas pourquoi, parmi tous les groupes qui ont rempli une demande de révision judiciaire, Trans Mountain Corporation et le gouvernement du Canada ont exclu la jeunesse, le parti qui représente le mieux ceux qui seront le plus affectés par les conséquences du réchauffement climatique», a-t-elle expliqué.

Dans leur réponse, Trans Mountain et le gouvernement fédéral ont indiqué que l’argument des jeunes voulant que leurs droits constitutionnels seraient violés par la construction du projet de pipeline, était «incertain, spéculatif et hypothétique».

Les autres contestations juridiques qui ont été approuvées iront en cour, dans le cadre du processus de contrôle judiciaire de la Cour d’appel fédérale. Le Youth Stop TMX et ses avocats se battent pour convaincre la Cour de permettre à leur contestation juridique d’aller de l’avant. Ils ont présenté une réponse le 29 juillet dans l’espoir de faire avancer le dossier.