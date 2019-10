Le projet d’élargissement de Trans Mountain n'est pas négociable, dit Morneau

JASON REDMOND via Getty Images

JASON REDMOND via Getty Images Le projet de prolongement de l'oléoduc Trans Mountain pour qu'il se rende au terminal de Burnaby est de retour dans l'actualité au lendemain des élections.

OTTAWA — Le gouvernement libéral prévoit retirer 500 millions $ par année grâce au pipeline Trans Mountain élargi et promet de tout investir dans des sources d’énergie plus propres et des projets qui retirent le carbone de l’atmosphère.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a déclaré cette semaine à La Presse canadienne que le projet d’élargissement de l’oléoduc ne serait pas négociable avec d’autres partis du gouvernement minoritaire. Au contraire, a-t-il déclaré, il s’agit d’un élément crucial du casse-tête du financement de la transition du Canada vers une économie basée sur l’énergie propre.

«Nous l’avons acheté pour une raison», a déclaré M. Morneau. «Nous voyons maintenant comment cela peut nous aider à accélérer notre transition vers les énergies propres en intégrant les revenus que nous en tirerons dans cette transition. Nous pensons que c’est la meilleure façon de progresser dans notre contexte actuel.»

Le gouvernement libéral a acheté le pipeline existant pour 4,5 milliards de dollars en 2018, afin de surmonter l’opposition du gouvernement de la Colombie-Britannique à l’expansion.