Trans Mountain: un déversement à une station de pompage à Abbotsford

ABBOTSFORD, C.-B. — Trans Mountain estime que 1195 barils de brut léger se sont déversés à la suite d’une fuite dans sa station de pompage de pipeline à Abbottsford, en Colombie-Britannique.

Une enquête est en cours.

La société appartenant à la Couronne a dit par communiqué que la cause du déversement semble être liée à un raccord défectueux sur un morceau de tuyau de 2,5 centimètres.

Le communiqué indique que le pipeline a redémarré dimanche, après un suivi des protocoles de sécurité.

Trans Mountain dit que le déversement s’est limité au terrain appartenant à l’entreprise. Le pétrole a été récupéré, et il sera éliminé dans des installations approuvées.

Selon l’entreprise, il n’y a pas d’indication de risque pour le public ou la communauté.

Le pipeline a été fermé tôt samedi quand une alarme a été lancée au sujet du déversement à cette station, non loin de la frontière américaine.

Le chef de la Première nation de Sumas, Dalton Silver, a déclaré que le déversement s’est produit juste au sud d’un lieu de culture et de sépulture d’une grande importance pour leur peuple.

Il a déclaré dimanche dans un communiqué que c’était la quatrième fois en 15 ans qu’il y avait un déversement du pipeline sur leur terrain.

«Notre principale préoccupation est le nettoyage de ce déversement et la prévention de nouveaux impacts sur notre territoire. Nous devons mettre en place nos moniteurs sur le terrain immédiatement.»

Trans Mountain a déclaré que le site dispose d’une surveillance permanente de l’air et des eaux souterraines.

«Un poste de commandement des incidents demeure actif et l’entreprise continue de travailler avec les autorités locales, les groupes autochtones et les organismes de réglementation de la région, y compris la Régie de l’énergie du Canada, le Bureau de la sécurité des transports et le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, à la surveillance et au nettoyage de cet incident», a indiqué la société dans un communiqué.