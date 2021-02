Tramway: le gouvernement Legault proposera un autre tracé à la Ville de Québec

QUÉBEC – Le torchon brûle entre le premier ministre François Legault et le maire de Québec, Régis Labeaume.

Au coeur de la dispute se trouve le projet de tramway: de l’avis de M. Legault, le tracé actuel proposé par la Ville de Québec ne dessert pas assez bien les banlieues.

Le ton a encore monté d’un cran jeudi, alors que M. Legault a passé une bonne partie de son point de presse à critiquer le manque d’ouverture de M. Labeaume.

Le premier ministre a même annoncé que son gouvernement allait soumettre ”éventuellement” à la Ville de Québec un autre tracé de son cru.

Il a reconnu qu’un nouveau tracé à la sauce caquiste pourrait nécessiter un autre examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), “s’il y a une grande différence dans le tracé”.

Par ailleurs, François Legault a réitéré son engagement de débuter la construction du troisième lien routier entre Québec et Lévis avant les prochaines élections générales de 2022.

Il a déclaré que l’actuel projet de tramway, qu’il juge insatisfaisant, était ce qui retardait l’annonce détaillée du troisième lien.

“Régis Labeaume n’est pas ouvert à aucun changement, a-t-il martelé. Ce qu’on a décidé, c’est qu’on va travailler un projet qui, selon nous, répond mieux aux besoins des banlieues de Québec.”

“On va le présenter éventuellement à Régis Labeaume. (...) Moi, j’ai confiance qu’il va finir par être ouvert à des changements pour mieux desservir les banlieues.”

M. Legault s’est défendu de s’ingérer dans les affaires municipales, disant avoir une “responsabilité” envers les citoyens.

“N’oublions pas que le gouvernement du Québec finance quand même 1,8 milliard. Je pense qu’on doit s’assurer que les projets desservent bien les résidents des différentes régions”, a-t-il ajouté.

Legault paternaliste?

Plus tôt en point de presse, la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, avait qualifié l’attitude du premier ministre à l’égard de la Ville de Québec de “paternaliste” et “infantilisante”.

“On peut tout promettre à la métropole. Puis Québec, non seulement on infantilise, on est paternaliste. On dit aux gens de Québec: “Un, vous ne connaissez pas vraiment vos banlieues, deux, voici quel devrait être le tracé. C’est infantilisant”, a fulminé Mme Anglade.

Même réaction du côté de Québec solidaire (QS). “Pour la Coalition avenir Québec (CAQ), Québec, c’est une petite bourgade folklorique”, a lancé le porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois.