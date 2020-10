Traduire les propos de Donald Trump, c'est tout un défi

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Dans un débat, traduire en direct les envolées et le langage coloré de Donald Trump n'est pas de tout repos.

Les interprètes qui auront comme mission de rendre compréhensible pour un auditoire étranger le débat de jeudi soir entre Donald Trump et Joe Biden auraient intérêt à arriver bien préparés et à s’armer d’une bonne dose de patience, a expliqué un expert.

Cela est surtout vrai pour ceux à qui on demandera de traduire en temps réel les propos du président sortant, qui est surtout connu pour ses envolées décousues et son langage coloré, et nettement moins pour son respect du droit de parole de l’autre.

“Pour un intervenant comme M. Trump, il faut savoir se préparer, probablement écouter certains de ses discours précédents pour savoir un peu à quoi s’attendre et s’imprégner de son vocabulaire”, a prévenu Anthony Blain, qui pratique le métier d’interprète depuis une douzaine d’années.

Généralement, poursuit-il, de tels événements se déroulent dans un certain décorum, puisque “le propre de la parole publique est de pouvoir entendre les propos de quelqu’un”.

Le mot-clé étant, bien évidemment, “généralement”.

De réussir à suivre un intervenant comme M. Trump qui enchaîne souvent les idées sans suite logique apparente, qui s’interrompt et repart dans une direction opposée, et qui ne se gêne pas pour couper la parole de son interlocuteur demande une grande agilité intellectuelle.