«Toute la vie»: une dramatique sous haute tension

Annoncée comme l’une des nouveautés les plus attendues de la rentrée à ICI Télé, le nouveau «bébé» de Danielle Trottier tient toutes ses promesses. De ce qu’on a pu déjà voir (les trois premiers épisodes d’une première saison qui en comptera 24 ), Toute la vie s’annonce comme une dramatique sous haute tension, portée par une belle distribution et des personnages d’une grande profondeur auxquels on risque de s’attacher rapidement. De la prison à l’école de jeunes filles enceintes En se lançant dans l’écriture de ce nouveau projet, à peine «libérée» d’Unité 9, Danielle Trottier s’est demandée si elle allait réussir à trouver «un sujet aussi fort et qui déménage autant que les femmes criminelles». Disons qu’avec Toute la vie, l’auteure à succès et son fidèle complice Jean-Philippe Duval (auréolé de quatre Gémeaux pour la réalisation d’Unité 9) ont mis la main sur une matière aussi bouleversante et intense, si ce n’est plus, que l’univers carcéral au féminin. Dès l’ouverture du premier épisode, l’école Marie-Labrecque est secouée par un drame, alors que l’une des pensionnaires de l’établissement, qui recueillent des jeunes filles enceintes âgées entre 12 et 17 ans, fait une fausse couche. Le ton est donné. Souvent contraint d’agir dans l’urgence, l’équipe de l’école se démène pour tenter d’assurer un avenir meilleur à ces adolescentes, en leur permettant de suivre une scolarité (presque) normale, tout en les préparant (du mieux possible) à leur futur rôle de mère.

Une femme de caractère La tâche n’est pas facile. À la tête de Marie-Labrecque, Tina Carpentier-Trudel (interprétée avec beaucoup de justesse par une Hélène Bourgeois Leclerc au sommet de sa forme) se trouve en première ligne et occupe une position stratégique en tant que responsable pédagogique de l’établissement (largement inspiré par l’école montréalaise Rosalie-Jetté). Au four et au moulin, Tina veille au bon respect des règles de l’école, quand il faut rappeler à l’ordre une jeune mère aux dreadlocks rebelles qui manque d’assiduité aux cours, ou une autre pensionnaire qui s’habille de façon un peu trop «légère». Il faut un sacré caractère pour occuper une telle fonction. Ce dont Tina ne manque pas. Animée par une détermination à toute épreuve, la responsable de Marie-Labrecque se retrouve confrontée à de sérieux dilemmes, à des familles déchirées et à des adultes souvent désemparés. Dans son bureau défilent des cas que d’autres considèreraient sûrement comme désespérés. Edwidge (Naïla Victoria Louidort-Biassou, épatante pour son tout premier rôle) a perdu ses parents dans des circonstances troubles, et n’a plus que Marie-Labrecque pour la sauver de la rue après avoir été mise à la porte par sa tante parce qu’elle est enceinte. De son côté, Anaïs (jouée par Cassandra Latreille, autre grande révélation de la série), une «jeune fille de 13 ans, presque 14» qui attend un enfant à un âge où on a encore tout à découvrir de la vie, décide de fuir le domicile familial, déterminée à poursuivre sa grossesse, contre l’avis de ses parents (Emmanuel Bilodeau et Fanny Mallette).