«Tout le monde en parle»: les invités du dimanche 3 mai 2020

Le premier ministre Justin Trudeau sera l’un des invités de Tout le monde en parle, ce dimanche 3 mai, pour parler de la pandémie de COVID-19.

L’ex-présidente de Médecins sans frontières, la Dre Joanne Liu, pourra témoigner de la situation dans les CHLSD puisqu’elle prête main-forte pour donner des soins aux aînés.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également l’humoriste Arnaud Soly, ainsi que le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec Pierre Fitzgibbon, l’animatrice France Beaudoin pour une émission spéciale pour la fête des Mères de En direct de l’univers et le «Pharmachien» Olivier Bernard.

Finalement, la prestation musicale de la semaine sera offerte par Richard Séguin.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.