«Tu deviens un as pour te présenter en public et montrer l’exemple du beau-fils parfait que toutes les belles-mères aimeraient avoir. C’était un art d’agir comme ça.»

Une arrogance qui avait germé dès son plus jeune âge, lorsqu’il vivait la belle vie d’enfant-roi, et qui avait pris de l’ampleur après que le succès se soit manifesté rapidement au début de sa carrière.

L’ultimatum de sa femme

Rachid Badouri a poursuivi en rendant hommage à son épouse, grâce à qui il a pu se réveiller, et qui a surtout eu la patience et la volonté de rester à ses côtés pour lui permettre d’aller de l’avant.

«La personne qui a mangé le plus de coups - on ne parle pas physiquement, ne vous inquiétez pas - c’est ma femme. C’est un miracle qu’elle soit encore là. C’est mon super-héros. Une autre femme aurait pu avoir le droit de me sacrer là et de me casser la gueule légalement», a-t-il lancé.

Malgré l’espoir, cette dernière a néanmoins dû, à un certain moment, donner un ultimatum à son mari, le menaçant de partir s’il ne changeait pas. Une demande qui a poussé l’humoriste a consulter un psychologue.

«Ça été comme aller voir un peintre chaque jour. C’était de longues conversations, des fois pénibles, mais où il y avait de la place pour tout, même l’interdit. Je racontais tout», a-t-il confié.

«Chaque fois que je le rencontrais, c’était comme si le peintre peignait une petite image de moi avec un petit pinceau. Puis, après de longs mois de rencontres, c’est là où il m’avait peint l’image exact de qui j’étais, et non pas de la personne du public que je pensais être.»

Rachid Badouri a évidemment longuement hésité avant de révéler les causes d’un tel examen de conscience sur la place publique, mais il se sentait redevable envers ses fans, à qui il avait l’impression de mentir.

«J’ai toujours surfé sur la superficialité. J’ai beaucoup hésité, parce que j’y allais vraiment dans l’apparence, dans la performance. Et là j’ai fait : ″J’y vais all in. Je raconte tout, je ne cache plus rien″», a-t-il expliqué.

«Je voulais montrer aussi qu’un artiste, qu’il ait du succès ou non, c’est un être humain. [...] Il peut tomber, puis il va se relever.»

Tout le monde en parle est diffusée les dimanches à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.