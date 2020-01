Pierre-Carl Ouellet était de passage à Tout le monde en parle, ce dimanche 26 janvier, pour parler de son parcours parsemé d’embûches dans l’univers de la lutte professionnelle.

Un parcours qui, à 52 ans, s’est soudainement transformé en conte de fées lorsque le lutteur a remporté le titre de champion de la ligue de lutte professionnelle américaine Ring of Honor.

Au sommet de sa popularité, PCO était de retour au Québec cette semaine pour une tournée médiatique qui s’est terminée en beauté lorsque le principal intéressé est devenu le «premier Pierre-Carl» a accepté l’invitation de Guy A. Lepage et de ses acolytes.

Évidemment, l’animateur ne pouvait pas passer sous silence le stunt très médiatisé auquel Pierre-Carl Ouellet a pris part, lundi dernier, dans le cadre de l’émission Dave Morissette en direct.

Un coup monté pour lequel TVA Sports a, disons, un peu trop étiré la sauce, ce qui a mené plusieurs téléspectateurs crédules à penser que la lutte, c’est vrai, et que PCO avait un très mauvais tempérament.

«Il y a tellement de gens qui disent que la lutte c’est arrangée. Ils sont sûrs de leur affaire [...] On fait un stunt comme ça. On le joue bien. Et le monde disent : ″Voyons donc, c’est un sauvage, ça ne se fait pas! Tu ne peux pas faire ça, passer Dave Morissette dans une table!″ Et là, j’étais rendu détesté», a déclaré Pierre-Carl Ouellet en riant, avant de louanger son complice et d’expliquer les dessous d’un tel coup.

«Il était très bon. Je lui ai vraiment donné un bon cours avant. Dave, c’est un gars pour qui j’ai beaucoup de respect. Je le connais depuis longtemps. La chimie était déjà bonne à l’avance. Il avait confiance en moi, parce que dans la lutte professionnelle, tu donnes ton corps à ton adversaire. Si les gens paralysent, se font casser un bras ou qu’il arrive quelque chose, c’est souvent la faute de l’autre personne.»

L’entrevue s’est terminée alors que Dany Turcotte a réussi à émouvoir le sympathique colosse en lui remettant sa traditionnelle carte, sur laquelle ce dernier a pu lire : «Pour ce championnat que vous avez remporté à 52 ans dans un monde de jeunes coqs, PCO devrait plutôt vouloir dire ″Professionnel, Courageux, Obstiné″».

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.