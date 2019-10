Maxim Martin était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 13 octobre, pour faire la promotion de son cinquième one-man-show parfaitement intitulé Fuckoff.

Pour l’humoriste, le titre de ce nouveau spectacle allait de soi, en raison du climat de rectitude politique régnant depuis quelques années sur l’humour, voire l’art en général.

«Quand j’ai commencé à écrire, il y a un an et demi, tout éclatait. On tombait dans cette phase du ″surpolitiquement correct″, et tout le monde se posait la question à savoir de quoi on peut rire, c’est quoi le défi d’écrire un nouveau show d’humour. Un moment donné, quand tu essaies de te faufiler à travers les règles, en fait, tu fais : ″Fuck off″, a-t-il expliqué. Peut-on réapprendre à rire de soi? Peut-on retrouver l’autodérision?»

Maxim Martin a également déclaré que la vie ne pourrait être plus belle pour lui présentement, lui qui, comme l’a bien résumé Guy A. Lepage, est «passé de la ligne de coke à la ligne d’arrivée».

Depuis le début de l’année, le principal intéressé a effectivement complété un Ironman, deux demi-Ironman, quatre marathons, trois demi-marathons, trois triathlons olympiques, en plus de prendre part au Grand défi Pierre Lavoie.

Une relation privilégiée avec sa fille...

Maxim Martin a aussi rendu un hommage senti à ses enfants.

D’abord à sa fille Livia, avec qui il partage la vedette de la série Max et Livia, expérience qu’il considère comme le plus beau cadeau que lui ait fait la vie, dont il a souligné la force de caractère à la suite du décès de son amoureux Clément, qui fut happé mortellement par une voiture alors qu’il circulait à vélo sur la voie Camilien-Houde, à Montréal..

«Livia s’est beaucoup fermée pendant trois mois, mais en même temps, à la fin du service de Clément, qui avait lieu 10 jours après son décès, sa mère et moi on parlait à savoir comment l’encadrer, comment l’aborder [...] Deux minutes après, Livia vient nous voir tous les deux et dit : ″Moi, il faut que je parle à quelqu’un″. Elle a attaqué le problème tout de suite, mais elle l’a géré seule avec sa psy.»

Le principal intéressé n’a d’ailleurs aucunement caché toute la fierté qu’il ressent pour sa fille, qui a su parler de sa propre expérience en sachant que cela pourrait avoir un impact positif chez d’autres individus ayant vécu un tel drame.

«Tout le monde a un amour inconditionnel, évidemment, envers ses enfants. Mais là, en plus, être un fan de sa fille, c’est merveilleux ce que je vis», a-t-il déclaré.

… et avec son fils

Maxim Martin est également revenu sur le moment où il a révélé qu’il avait un fils, alors que celui-ci était déjà âgé de neuf ans, expliquant que c’est William qui lui avait demandé de parler de lui publiquement.

Une demande qui est survenue au moment de la diffusion de la deuxième saison de Max et Livia.

«Dès le moment où j’ai repris contact avec la mère, tout s’est bien passé. Je veux dire, tout a super bien fitté dans la famille», a-t-il confié, soulignant que Livia et William s’entendaient comme s’ils se connaissaient depuis toujours.

«Comment tu annonces ça? Comment tu gères ça? En même temps, aussi, la relation était nouvelle. C’est complètement différent. J’ai vécu deux sortes de relations, parce qu’avec Livia, c’est un amour instantané. Tu rencontres ton fils, il y a ça aussi, mais c’est aussi un amour qui grandit. Puis tu vis aussi une espèce de carrousel d’émotions. ″Est-ce que je suis allé trop vite dans ma décision? Est-ce que je brusque sa vie?″»

Maxim Martin a expliqué que la décision de parler ouvertement de cette situation avait été prise au chalet de la famille de Clément, lors d’un rassemblement où ils se trouvaient en compagnie de son fils, de sa fille et de la mère de cette dernière.

«À travers la tragédie de Clément, ç’a rapproché tout le monde, a-t-il confié. En décrivant un moment de grand rassemblement, où tout le monde s’aime, ça va être le véhicule pour parler de William. Et la réaction a été extraordinaire.»

En juillet dernier, le fier papa avait d’ailleurs partagé un cliché bien spécial pour immortaliser le premier triathlon qu’il complétait aux côtés de son fils.

