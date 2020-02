«Tout le monde en parle»: Mariana Mazza repousse les limites du sans filtre

«La DPJ n’a pas bien fait son travail dans la dernière tournée, a-t-elle blagué. Il y avait à tous les spectacles au moins un jeune de 11 ans. Et honnêtement, le parent était des fois conscient que c’était 16 ans et plus, mais souvent il ne l’était pas. Donc c’était une belle surprise pour lui! Il l’échappait quand il voyait ça. J’ai donné des cours de sexualité à travers le Québec pour 40$.»

Et pour ce nouveau tour de piste, l’humoriste a tenu à spécifier qu’elle s’adressait aux 16 ans et plus.

«Parce que 450 fois d’une tournée, c’est énorme. Ça m’a demandé énormément de jus, physique et mental. Et artistiquement, je ne sentais pas que j’avançais autant que je voulais. Donc, je me suis dit : ″J’aime mieux faire cent fois le même spectacle, et ensuite faire ça en deux volets″.»

«Dans un des numéros de mon spectacle Femme ta gueule, je dis que je n’aime pas ça, faire des pipes. Et ça va au-delà d’un numéro vulgaire qui parle juste de pénis. C’est un numéro qui servait à dire à toutes les femmes et à tous les hommes de ce monde : ″Vous n’êtes pas obligés de faire quelque chose que vous n’aimez pas″.»

«Je réponds à toutes les questions. C’est ça le but d’une entrevue non?» a-t-elle lancé à un certain moment à Guy A. Lepage.

Mariana Mazza a ensuite pris le contrôle du plateau de Guy A. Lepage et Dany Turcotte avec le franc-parler qu’on lui connaît. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’y avait rien ni personne à son épreuve.

Photo nue, petit soleil et champignons

«Je suis sexy, hein Guy? Il ne s’en faisait pas des belles cocottes de même à ton époque? Checke-moi bien le beau bourrelet, on dirait deux petites pucks de hockey», a-t-elle lancé à Guy Lafleur lorsque Guy A. Lepage a voulu questionner son invité au sujet de la photo d’elle nue qu’elle a partagée l’an dernier, alors qu’elle faisait une croisière avec sa mère.

«Je pensais que j’avais eu le zona. Je n’ai pas eu le zona, j’ai eu des champignons d’humidité [...] Je n’ai pas mis le soleil parce que je ne voulais pas montrer ma craque de fesses. J’ai mis le soleil parce que j’ai eu des champignons d’humidité à force de faire trop de route», a-t-elle expliqué.

Un message positif

«Je me trouve très sexy avec le corps que j’ai. Et je ne pense pas que c’est parce qu’on a une taille X ou Y, ou XXX ou YYY, qu’on doit se mettre dans un case.»

«Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons - de plus en plus de jeunes garçons - qui viennent voir mon spectacle et qui me disent à quel point je suis une inspiration pour eux, parce qu’ils sont capables d’assumer leurs courbes. Et il y a encore des gens comme François Lambert qui disent : ″Que dire du chandail bédaine?″»

«Moi, mon bourrelet, je l’aime, je le nourris, littéralement, et je gagne ma vie avec. Donc si vous n’êtes pas contents, regardez ailleurs.»

«C’est un problème avec les médias sociaux. On n’a jamais autant eu d’opinions, puis on n’a jamais autant eu rien à dire de notre vie. Et je suis la première à le faire. J’ai arrêté de faire des statuts Facebook. J’ai arrêté de donner mon opinion. Ceux qui veulent l’avoir, qu’ils viennent me voir en spectacle.»