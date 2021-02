Une semaine après avoir annulé sa participation à Tout le monde en parle, Mamadi III Fara Camara, faussement accusé d’avoir agressé un policier du SPVM le 28 janvier dernier, sera finalement sur le plateau de Guy A. Lepage et Dany Turcotte ce dimanche 14 février, entouré de son avocate Virginie Dufresne-Lemire et du documentariste engagé Will Prosper.

Véronique Cloutier et Christine Beaulieu discuteront pour leur part de la nouvelle comédie à sketchs L’oeil du cyclone, qui sera disponible à compter du 18 février dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.

La voyageuse et autrice Édith Blais parlera de son premier livre, Le sablier, qui lève le voile sur ce qu’elle a vécu il y a deux ans, lorsqu’elle a été retenue en otage pendant 450 jours au Sahara. Elle sera accompagnée de David Morin de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent.

Pierre-Yves Lord présentera La fin des faibles, la nouvelle compétition de rap francophone dont il sera l’animateur, et qui sera diffusée à compter du lundi 1er mars, sur les ondes de Télé-Québec.

La mairesse de Montréal-Nord Christine Black fera le point sur la recrudescence des incidents impliquant des armes à feu dans le nord-est de l’île de Montréal. Elle sera accompagnée de Francis Langlois, spécialiste de la question des armes à feu et professeur d’histoire au Cégep de Trois-Rivières.

Finalement, la journaliste de La PresseIsabelle Hachey s’entretiendra au sujet de ses chroniques publiées au cours des derniers jours sur la liberté universitaire.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.