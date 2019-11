«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Julie Snyder et Stéphane Laporte seront sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 1er décembre, pour parler en long et en large du nouveau talk-show La semaine des 4 Julie, qui sera diffusé à compter du 6 janvier 2020, sur les ondes de V.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également la mairesse de Montréal Valérie Plante.

L’auteure-compositrice-interprète Elisapie s’entretiendra pour sa part au sujet de son plus récent album, The Ballad of the Runaway Girl, et des concerts qu’elle donnera au Québec l’hiver prochain.

Jean-François Archambault, le fondateur et directeur général de La Tablée des chefs, discutera de la mission de l’organisme à but non lucratif, qui est «de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l’éducation culinaire des jeunes».

Finalement, l’auteure Emma Becker viendra parler de son nouveau roman, La Maison, paru en août dernier, qui relate l’expérience de prostituée qu’elle a connue à Berlin.

Tout le monde en parle est diffusée les dimanches à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.