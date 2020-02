«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Le réalisateur Podz et les comédiens Marc-André Grondin et Sergio Castellito seront à Tout le monde en parle, ce dimanche 9 février, pour parler du percutant long métrage Mafia Inc., qui sortira partout au Québec le 14 février prochain.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également le maire de la ville de Québec Régis Labeaume, qui s’est battu contre un cancer de la prostate au cours des derniers mois.

La rappeuse Sarahmée et les humoristes Aba & Preach s’entretiendront au sujet du Mois de l’histoire des Noirs.

La réalisatrice Isabelle Hayeur et Jean-François Beaudin présenteront pour leur part le documentaire Prisons sans barreaux, qui traite du phénomène encore méconnu de l’hypersensibilité environnementale.

Les autres invités seront confirmés ultérieurement.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.