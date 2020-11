Il sera évidemment question des élections américaines, ce dimanche 8 novembre, à Tout le monde en parle, avec la chercheure Valérie Beaudoin et l’éditorialiste Laura-Julie Perreault.

L’incomparable Michel Tremblay viendra pour sa part présenter son tout dernier roman, Victoire!, dont la sortie est prévue pour le 11 novembre prochain.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant.

Le journaliste des réseaux TVA et LCN Félix Séguin présentera son nouveau livre La source, ainsi que le documentaire Scoppa et moi, présentement disponible sur Club illico, qui portent sur le monde toujours fascinant de la mafia et du crime organisé.

L’auteur et animateur Guillaume Dulude s’entretiendra également au sujet de son plus récent ouvrage, Je suis un chercheur d’or – Les mécanismes de la communication et des relations humaines, qui paraîtra le 16 novembre prochain aux Éditions de l’Homme.

La directrice générale du Refuge des Jeunes de Montréal France Labelle, et Amy Gingras, dont le frère Frédérick Gingras avait assassiné deux personnes en 2016 au cours d’une cavale meurtrière, s’exprimeront à la suite des événements tragiques survenus le week-end dernier dans la vieille capitale.

Finalement, la prestation musicale de la semaine sera offerte par le plus récent récipiendaire du Félix de l’interprète masculin de l’année, Émile Bilodeau.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.