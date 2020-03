«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Erik et Sonny Caouette du duo 2Frères seront de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 8 mars, pour parler de leur plus récent album, À tous les vents, et de leur tournée à travers le Québec.

Les comédiens Réal Bossé et Marie-Evelyne Lessard et le réalisateur Patrice Laliberté viendront parler de Jusqu’au déclin, le premier film québécois financé par Netflix.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également la ministre responsable de la Condition féminine Isabelle Charest.

Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier s’entretiendront au sujet du documentaire Madame revient de loin, qui se questionne sur le chemin parcouru par les femmes depuis les années 1960, et qui sera diffusé le lundi 9 mars à 20h30, sur les ondes d’ICI ARTV.

Le chroniqueur politique John Parisella et la chercheuse Valérie Beaudoin discuteront des primaires démocrates, et de la lutte que se livrent actuellement les potentiels candidats à la présidence des États-Unis Bernie Sanders et Joe Biden.

Finalement, l’avocate en droit de la famille Suzanne H. Pringle viendra parler de son parcours, elle qui a notamment inspiré la série à succès Ruptures, et qui sera nommée Plaideur de l’année le mois prochain.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.