Le légendaire hockeyeur Guy Lafleur sera à Tout le monde en parle, ce dimanche 7 mars, pour donner des nouvelles de son état de santé, lui qui doit présentement faire face à une récidive de son cancer du poumon.

Les comédiens Anglesh Major et Julie Perreault s’entretiendront au sujet de la nouvelle série Je voudrais qu’on m’efface, adaptée du roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette, qui sera disponible à compter du mercredi 10 mars, sur ICI Tou.tv.

Les journalistes et animatrices Monic Néron et Émilie Perreault présenteront leur documentaire on ne peut plus d’actualité La parfaite victime, qui se penche sur l’efficacité du système judiciaire en matière de crimes à caractère sexuel.

Il sera également question des cinq féminicides ayant été rapportés au Québec au cours des dernières semaines avec Louise Riendeau, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, et le professeur Simon Lapierre.

Guy A. Lepage recevra également le comédien et chanteur Jade Hassouné, qui interprète Michael Abassi dans la série Alertes, diffusée le lundi sur les ondes de TVA.

L’auteur québécois Patrick Senécal et le réalisateur Stéphane Lapointe discuteront pour leur part de la nouvelle série d’anthologie Patrick Senécal présente, disponible dès maintenant sur Club illico.

Finalement, la prestation musicale de la semaine sera offerte par Patrick Watson.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.