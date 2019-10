«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Maripier Morin sera de passage à Tout le monde en parle, ce dimanche 3 novembre, elle qui anime cet automne les émissions Studio G (à TVA) et Mais pourquoi? (sur les ondes de Z).

L’ancien gardien de but du Canadien de Montréal Ken Dryden s’entretiendra pour sa part au sujet de son nouveau livre Scotty: une vie de hockey d’exception, consacré à l’ancien entraîneur-chef du Tricolore, Scotty Bowman.

Fort de sa victoire dans la catégorie Groupe au duo de l’année au plus récent Gala de l’ADISQ, la formation Bleu Jeans Bleu figurera également parmi les invités de Guy A. Lepage et Dany Turcotte.

Fred Pellerin, récipiendaire du Félix du meilleur album Folk à ce même Gala de l’ADISQ, discutera de son côté du livre inspiré de son plus récent spectacle, Un village en trois dés.

Finalement, les DécrypteursJeff Yates, Bouchra Ouatik et Alexis De Lancer, viendront parler en long et en large du phénomène de plus en plus inquiétant des fausses nouvelles.

Tout le monde en parle est diffusée les dimanches à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.