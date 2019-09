«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Après Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet, ce sera au tour du chef du Parti conservateur Andrew Scheer et de la chef du Parti vert Elizabeth May de venir défendre leurs idéaux et leur programme électoral respectifs sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 29 septembre.

Le joueur de centre du Canadien de Montréal Phillip Danault sera pour sa part accompagné de son épouse Marie-Pierre Fortin pour parler du Fonds Marie-Pierre et Phillip Danault.

De son côté, Francine Ruel viendra présenter son nouveau roman, Anna et l’enfant-vieillard.

L’humoriste Rachid Badouri s’entretiendra au sujet de son nouveau one-man-show, Les fleurs du tapis, qu’il présentera à compter du mois de janvier 2020.

Finalement, Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront Frédéric Pierre, Mireille Métellus, Myriam De Verger et Tracy Marcelin, pour la pièce Héritage, présentée jusqu’au 5 octobre chez Duceppe.

Tout le monde en parle est diffusée les dimanches à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.