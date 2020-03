«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

La prochaine édition de Tout le monde en parle sera de nouveau diffusée en direct, et sera (presque) entièrement consacrée à la pandémie de COVID-19.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront Patrice Roy et Patrick Lagacé, qui discuteront de leur travail en tant que présentateur de nouvelles, animateur et journaliste en temps de crise.

Janette Bertrand s’exprimera sur le message poignant qu’elle a partagé plus tôt cette semaine pour interpeller les aînés et les inciter à respecter les mesures de confinement.

Le directeur général de la Fédération de l’âge d’or du Québec, Danis Prud’homme, sera également présent sur le plateau, tout comme le président de l’Association des pneumologues du Québec, le Dr Antoine Delage.

Le PDG de Metro, Éric La Flèche, s’entretiendra pour sa part au sujet de la situation dans les marchés d’alimentation.

Finalement, Louis-Jean Cormier viendra interpréter une pièce de son plus récent album, Quand la nuit tombe, paru le 20 mars dernier.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.