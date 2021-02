Tel qu’annoncé la semaine dernière, Dany Turcotte sera de retour sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 28 février, pour faire le point, dix jours après avoir annoncé son départ de l’émission où il aura tenu le rôle de fou du roi pendant plus de dix-sept ans.

La journaliste Chantal Machabée de RDS et l’animateur Jean-Charles Lajoie de TVA Sports commenteront pour leur part la situation entourant le Canadien de Montréal, à la suite du congédiement des entraîneurs Claude Julien et de Kirk Muller, et de l’arrivée des entraîneurs Dominique Ducharme et Alex Burrows à la barre de l’équipe.

Guy A. Lepage recevra également Benoit Charette, dont la nomination à titre de ministre responsable de la Lutte contre le racisme a fait couler beaucoup d’encre cette semaine.

L’autrice-compositrice-interprète québécoise Laurence Nerbonne viendra présenter son plus récent album, OMG.

Michel Rivard discutera de l’adaptation télévisuelle de son spectacle L’origine de mes espèces, la genèse, qui sera diffusée le vendredi 5 mars à 22h, sur les ondes de Télé-Québec.

Finalement, le journaliste Alec Castonguay s’entretiendra de son plus récent essai, Le printemps le plus long - Au coeur des batailles politiques contre la COVID-19, qui paraîtra le mardi 2 mars, aux Éditions Québec-Amérique.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.