Louis-José Houde sera sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 26 avril, lui qui, à l’instar de nombreux artistes, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour garder le contact avec ses fans avec diverses vidéos humoristiques.

Boucar Diouf s’entretiendra notamment au sujet du Bungalow Blues Band, qu’il a formé avec sa femme et ses enfants pour offrir de rigolotes prestations musicales à la population en confinement.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, ainsi que Claude Meunier pour la Fondation du CHUM, Jonathan Roberge pour la Fondation CHU Sainte-Justine, et Dre Gaëlle Vekemans, qui est pédiatre sociale à la Fondation du Dr Julien.

Le président de l’UPA Marcel Groleau et le maraîcher Jean-Martin Fortier discuteront d’autonomie Alimentaire.

Finalement, la prestation musicale de la semaine sera offerte par Daniel Bélanger.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.