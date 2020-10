L’astronaute David Saint-Jacques et le réalisateur Félix Lajeunesse seront de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 25 octobre, pour parler de The ISS Experience, une production en réalité virtuelle qui permettra aux amateurs d’astronomie n’étant pas milliardaires de s’aventurer à bord de la la Station spatiale internationale.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également la professeure en histoire et théorie de l’art à l’Université d’Ottawa Verushka Lieutenant-Duval pour aborder la controverse entourant l’utilisation du «mot en n», qui a évidemment retenu l’attention au cours de la dernière semaine. L’entrevue sera suivie d’une discussion sur ce même sujet avec l’animatrice et productrice Vanessa Destiné, l’artiste et militant Ricardo Lamour, la chroniqueuse Émilie Nicolas et le rappeur Webster.

Kim Thúy s’entretiendra au sujet de son nouveau roman, Em, qui doit paraître le 2 novembre prochain aux éditions Libre Expression.

Les comédiens Christian Bégin et Yanic Truesdale présenteront la nouvelle série Les Mecs, disponible depuis la semaine dernière sur ICI Tou.tv Extra.

Élisabeth Vallet et Charles-Philippe David, auteurs du livre Comment Trump a-t-il changé le monde?, feront pour leur part le point sur les campagnes de Donald Trump et de Joe Biden en vue de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain.

Finalement, la prestation musicale de la semaine sera offerte par Alexandra Stréliski.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.