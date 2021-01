L’humoriste Martin Matte sera de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 24 janvier, pour discuter de la série très attendue Les beaux malaises 2.0, qui sera diffusée à compter du mercredi 27 janvier, sur les ondes de TVA.

Le départ de la Maison-Blanche de Donald Trump et l’assermentation sous haute surveillance du 46e président des États-Unis Joe Biden seront analysés par la chercheure Valérie Beaudoin et l’éditorialiste Laura-Julie Perreault.

Les anciens porte-couleurs du Canadien de Montréal Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse s’entretiendront au sujet de leur podcast La Poche Bleue.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également la grande Louise Latraverse, dont le fameux «L’amour… crisse!» lancé en tombée de rideau de l’émission En direct du jour de l’An a créé une onde de choc des plus positives, en plus de devenir un t-shirt qu’on peut maintenant se procurer, et dont les profits sont remis à la Maison Simonne-Monet-Chartrand.

Il sera également question de la nouvelle docu-série Au coeur de la DPJ, qui sera diffusée le lundi à 20h à compter du 25 janvier, sur les ondes de RDI, avec les intervenantes Annie et Myriam, ainsi que le réalisateur Jean-François Fontaine.

Les 100 ans de la SAQ seront célébrés avec la présidente et chef de la direction Catherine Dagenais, ainsi que l’historien Laurent Turcot.

Finalement, le musicien et producteur montréalais Lubalin discutera de sa série de vidéos devenues virales Internet Drama, ainsi que de sa récente collaboration avec l’animateur du Tonight Show, Jimmy Fallon.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.