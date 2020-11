Magalie Lépine-Blondeau et l’auteur Vincent Sulfite seront de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 22 novembre, pour parler de la nouvelle série documentaire Supernaturel: histoires de vin nature, qui est disponible depuis ce jeudi sur Club illico.

Il sera également question des rassemblements durant la période des Fêtes en cette année de pandémie mondiale, avec la microbiologiste infectiologue Cécile Tremblay et la directrice du Centre d’Études sur le stress humain Sonia Lupien.

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoit Charette et la professeure Laure Waridel reviendront sur le Plan pour une économie verte, dévoilé plus tôt cette semaine par le gouvernement Legault.

François Pérusse présentera son très attendu Album du peuple - Tome XI, dont la sortie est prévue pour le 24 novembre prochain.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront aussi l’écrivain et journaliste innu Michel Jean, récompensé récemment pour son roman Kukum.

Finalement, la prestation musicale de la semaine sera offerte par nul autre que Pierre Lapointe, qui s’entretiendra également au sujet de son nouvel album, Chansons hivernales, disponible depuis aujourd’hui en magasin et sur les différentes plateformes numériques.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.