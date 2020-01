«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

L’humoriste Guy Nantel sera de passage à Tout le monde en parle, ce dimanche 2 février, pour faire le point sur sa possible candidature à la direction du Parti québécois.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également le chanteur Ludovick Bourgeois, qui s’entretiendra de son nouvel album, 2, avec lequel il partira en tournée à travers le Québec à compter du mois d’avril.

La ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann discutera, entre autres, de la décision du gouvernement de refuser l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de maladies mentales sévères.

L’ex-chef du Bloc québécois Martine Ouellet viendra présenter son livre «Martine Ouellet - Oser déranger».

Olivier Renaud, Maxime Poirier et Agathe Cyr parleront de la nouvelle série documentaire La course folle, qui témoigne de la réalité et des nombreux défis entourant la pêche au homard aux Îles-de-la-Madeleine et qui sera diffusée les jeudis à 20h à compter du 6 février, sur les ondes de Télé-Québec.

Finalement, Monique Simard et Pierre Trudel présenteront les grandes lignes du rapport L’avenir des communications au Canada: le temps d’agir, qui y va de plusieurs recommandations afin de repenser le rôle et le financement de Radio-Canada.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.