«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

L’humoriste Julien Lacroix sera de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 1er mars, pour parler de son premier spectacle, Jusqu’ici tout va bien, et de la websérie Projet 2000, disponible dès maintenant sur ICI Tou.tv.

La comédienne Erika Rosenbaum et la journaliste Geneviève Garon discuteront du dénouement de l’affaire Harvey Weinstein, qui a été trouvé coupable d’agression sexuelle et de viol plus tôt cette semaine.

Les soeurs Boulay parleront, entre autres, de leur plus récent album, La mort des étoiles, et de leur tournée à travers le Québec.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également le ministre provincial de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge.

Les comédiennes Émilie Bierre et Marianne Farley s’entretiendront au sujet du long-métrage Les Nôtres de la réalisatrice Jeanne Leblanc, qui sera présenté dans le cadre des Rendez-Vous Québec Cinéma avant de prendre l’affiche le 13 mars prochain.

Finalement, Didier Samson, Corinne Cardinal et Maude Théberge présenteront Le FestEvil, un concert de musique heavy metal mené par des femmes qui aura lieu le 6 mars prochain.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.