«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Le ministre du Patrimoine canadien Steven Guilbeault sera de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 19 janvier, pour faire le point sur la plus récente campagne électorale fédérale, et surtout sa nomination à un poste qui a fait sourciller, voire frustré, bien des électeurs au moment de son annonce.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également les comédiens de la pièce Les VoisinsJean-Michel Anctil, Marilyse Bourke, Catherine Brunet, Pier-Luc Funk, Brigitte Lafleur, Rémi-Pierre Paquin et Marie-Chantal Perron. La pièce culte de Claude Meunier et Louis Saïa sera présentée du 23 au 25 janvier au Théâtre Maisonneuve.

La journaliste Monic Néron s’entretiendra de son côté au sujet de la série d’enquête documentaire Le dernier soir, diffusée le samedi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.

Christine Beaulieu et Sébastien Ricard discuteront de la pièce Sang, qui sera présentée à l’Usine C à compter du 28 janvier.

Finalement, Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand et collaborateur à l’émission Le Québec maintenant, et Thomas Juneau, professeur associé à l’Université d’Ottawa, feront le point sur les tensions actuelles avec l’Iran.

Tout le monde en parle est diffusée les dimanches à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.