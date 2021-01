Sarah-Jeanne Labrosse sera de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 17 janvier, pour parler de la sixième et ultime saison des Pays d’en haut, et pour faire le point sur la plus récente édition du Bye Bye qui, sans surprise, est devenue l’émission québécoise la plus écoutée de tous les temps.

Jean-Nicolas Verreault et sa conjointe, Jannie-Karina Gagné, discuteront pour leur part de la nouvelle série documentaire La cour est pleine(disponible dès maintenant sur ICI Tou.tv Extra), qui fait état de leur vie de famille pour le moins mouvementée avec leurs trois filles.

Les animatrices Marina Orsini et Monic Néron s’entretiendront au sujet du retour de l’émission Deuxième chance, dont la quatrième saison débutera ce samedi 20 janvier à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également la Dre Danielle Perreault, hospitalisée en raison de la COVID-19, qui racontera ses missions humanitaires en Afrique de l’Ouest durant l’épidémie du virus Ebola.

Finalement, il sera question des derniers jours de la présidence de Donald Trump avec le journaliste - et créateur du balado La Chute - William Reymond.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.