«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Après avoir créé une (autre) controverse la semaine dernière en raison de la photo de son costume d’Halloween, et avoir été vertement critiquée par Denise Bombardier (évidemment), la députée de Taschereau Catherine Dorion sera à Tout le monde en parle, ce dimanche 10 novembre.

L’humoriste Yannick de Martino viendra également présenter son premier one-man-show, Les dalmatiens sont énormes en campagne.

La comédienne et chanteuse Évelyne Brochu s’entretiendra, entre autres, au sujet de son premier album, Objets perdus, lancé le 20 septembre dernier.

La majore-générale des Forces armées canadiennes Jennie Carignan figurera également parmi les invités de Guy A. Lepage et Dany Turcotte.

La journaliste Isabelle Richer discutera du balado Ma version des faits.

Finalement, Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique, et Benoît Dupont, professeur de criminologie, parleront de cybersécurité et du sujet de plus en plus inquiétant du vol d’identité et de données personnelles.

Tout le monde en parle est diffusée les dimanches à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.