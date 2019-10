«Tout le monde en parle»: la famille Groulx en sept citations

La famille Groulx a pris le contrôle de Tout le monde en parle, ce dimanche 13 octobre, alors que Pascal et Tara et leurs dix enfants, Tristan, Sasha, Bianca, Savannah, Haylee, Logan, Lucas, Gavin, Nathan et Amaya, ont tous pris place sur le plateau de Guy A. Lepage et de Dany Turcotte.

Toute la «petite» famille était donc présente pour faire la promotion de la troisième saison de la série documentaire La famille Groulx, l’émission la plus populaire de Canal Vie, et du livre Bienvenue chez les Groulx, portant sur le quotidien unique du couple et de leurs progénitures, dont la onzième verra le jour en décembre prochain.

Tandis que les enfants se sont chargés de mettre beaucoup de vie sur le plateau, les parents ont répondu volontiers aux questions de l’animateur…

Sur la fascination que suscite leur famille

«Pour nous, c’est notre famille, c’est notre quotidien, donc on est habitués d’être nombreux. La fascination du monde, oui je peux la comprendre, parce qu’il n’y en a pas à chaque coin de rue.» - Pascal

Plus difficile de passer de un à deux enfants, que de passer de neuf à dix

«Je suis passée de un à deux 11 mois après avoir eu numéro un. Et j’avais seulement 20 ans, alors j’ai trouvé ça un peu rough, parce que je me ramassais avec deux bébés qui ne marchaient pas, qui n’étaient pas autonome.» - Tara

Enceinte pendant huit ans et demi

«Toutes ces années enceinte, et je trouve qu’ils [les enfants, ndlr] ressemblent à lui [Pascal, ndlr]. Ce n’est pas juste!» - Tara

Famille nombreuse = motif religieux?

«Pas du tout. Ce n’était même pas un rêve qu’on avait. Ça s’est vraiment fait un bébé à la fois. On regardait la situation, ça allait bien. Il n’y avait pas vraiment de raison.» - Tara

Du temps de qualité à deux

«On essaie d’avoir du temps pour nous. On parle, on prend un break cinq minutes, on jase ensemble. Chaque petit moment qu’on est capable, on le passe ensemble.» - Pascal

«Les cinq plus jeunes se couchent à 19h30. De 12 à 18 ans, ce n’est pas le même environnement, ils sont indépendants. On a du temps, une couple d’heures par soir, et on en profite. On en a besoin.» - Tara

La famille Groulx, une marque de commerce?

«Non, parce que, honnêtement, même avec la série, les trois saisons, le livre, je me sens exactement comme avant. On est qui on était avant. Ça ne nous a vraiment pas changés. À part le fait que, avant, quand on sortait, le monde nous regardait [...] Maintenant, ils nous reconnaissent.» - Tara

«On a beaucoup de compliments (″Vous avez une belle famille″⁣, ″⁣On adore l’émission″⁣). Ça été plus positif que négatif.» - Tara

La raison de leur mariage tardif

«L’argent. Chaque fois qu’on se disait qu’on allait le faire, qu’on était prêts… On a toujours priorisé les besoins des enfants avant les nôtres. Et là, présentement, on était capables [de se marier].» - Tara

La famille Groulx est diffusée le jeudi à 20h, sur les ondes de Canal Vie.