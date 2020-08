La diffusion en direct de «Tout le monde en parle» encore jugée nécessaire par Radio-Canada

Guy A. Lepage et Dany Turcotte reprendront bientôt du service sur le plateau de Tout le monde en parle, et comme ce fut le cas pendant les premiers mois de la pandémie de COVID-19, cette nouvelle saison sera diffusée en direct.

Il sera d’ailleurs intéressant de voir si ce format perdurera au-delà de la présente période d’incertitude.

Ce changement avait été particulièrement bien reçu par le public, en plus de permettre à la production d’éliminer le décalage de quelques jours entre l’enregistrement de l’émission (qui avait normalement lieu le jeudi) et sa diffusion. L’ajout d’une prestation musicale en fin d’émission avait également été apprécié.

«On n’est pas sortis de la pandémie. Avec tout ce qui se passe, on a jugé que c’était encore nécessaire pour cet automne», a expliqué la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada Dany Meloul, lors du lancement de la programmation 2020-2021 du diffuseur public.

«Ça nous a aussi permis de mieux choisir les invités et de nous assurer que quand ils arrivaient sur le plateau, ils nous racontaient quelque chose qui était encore très pertinent.»

D’abord réticent à l’idée de revenir à un tel format pour cette nouvelle saison, Guy A. Lepage a depuis changé son fusil d’épaule. Ce dernier avait déclaré, le printemps dernier, que l’absence de public avait amené ses invités à s’ouvrir davantage. En revanche, la contrainte du temps limitait quelque peu le nombre de sujets qu’il pouvait se permettre d’aborder avec ses invités.

Tout le monde en parle avait enregistré une hausse d’auditoire considérable le printemps dernier, au tout début de la pandémie. Il faut dire que la grand-messe du dimanche soir de Radio-Canada n’avait alors plus vraiment de concurrents directs, et qu’il s’agissait, pour le public, d’une bonne façon d’obtenir un résumé des derniers développements en ce qui a trait au confinement, à l’évolution de la pandémie, et des mesures mises en place pour tenter de freiner celle-ci.

L’émission pourra-t-elle poursuivre sur cette lancée lors du retour des gros canons de TVA (La Voix et les nouveautés En studio et Bijoux de famille)? À suivre...

La 17e saison de Tout le monde en parle sera diffusée les dimanches à 20h, à compter du 27 septembre, sur les ondes d’ICI Télé.