«Tout le monde en parle»: Guy A. Lepage fait le point sur le départ de Dany Turcotte

Sans surprise, Guy A. Lepage a débuté la 414e édition de Tout le monde en parle, diffusée en direct ce dimanche 21 février, en offrant quelques clarifications en ce qui a trait au départ de Dany Turcotte, que le principal intéressé a annoncé jeudi dernier, après avoir tenu le rôle de fou du roi pendant plus de dix-sept ans.

Ce départ était survenu à la suite d’une semaine assez chaotique sur les réseaux sociaux, Dany Turcotte ayant dû présenter ses excuses à la suite d’une question maladroite posée à Mamadi Camara, l’homme faussement accusé d’avoir agressé un policier du SPVM, lors de l’émission de dimanche.

«Perturbé par plusieurs tempêtes de médias sociaux vécues au cours des années, ma confiance s’est peu à peu érodée et j’en suis venu à être paralysé par la peur de me tromper, de poser la ″question qui pue″», avait notamment déclaré Dany Turcotte, par l’entremise de ses réseaux sociaux.

«Cette décision vous a peut-être pris un peu de court. Moi, de mon côté, je savais que Dany trouvait de plus en plus difficile de faire des gags dans un contexte pandémique, où on parle de COVID, de CHSLD, de santé mentale devant ″pas de public″», a expliqué Guy A. Lepage d’entrée de jeu, lui qui terminera la saison en cours sans fidèle acolyte.

L’animateur a également tenu à spécifier que Dany Turcotte n’avait pas été renvoyé par Radio-Canada.

«Depuis l’annonce, plusieurs personnes ont affirmé que Dany était parti à la suite de pressions du diffuseur, ou qu’il avait été congédié. C’est totalement faux. Radio-Canada a appris la nouvelle à peine quelques heures avant vous. Cette décision qui a été prise jeudi est celle de Dany Turcotte, tout simplement. Sinon, il serait ici ce soir avec nous. Dany, c’est mon ami, je sais qu’il a été très affecté par les commentaires haineux et homophobes qu’il a reçus à la pelle sur Internet depuis trop longtemps. Il a pris la meilleure décision pour lui, et je l’appuie totalement là-dedans», a-t-il poursuivi.

Guy A. Lepage a conclu son introduction en soulignant que Dany Turcotte avait refusé de prendre part à l’émission de cette semaine à titre d’invité, car il était encore «sous le coup de l’émotion», mais qu’il serait de la partie la semaine prochaine pour commenter lui-même la situation.

«Car depuis son départ, tout le monde en parle.»

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.