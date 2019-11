«Tout le monde en parle»: Catherine Dorion défend ses positions et règle ses comptes

Catherine Dorion était à Tout le monde en parle, ce dimanche 10 novembre, pour toutes les raisons que nous connaissons.

La députée de Taschereau, qui s’était fait refuser l’entrée au Salon bleu quelques heures avant l’enregistrement de l’émission, jeudi dernier, en raison de son accoutrement, a profité de sa tribune pour réaffirmer les bases de sa démarche politique, et répondre à quelques-uns de ses détracteurs.

Voici quelques-unes des déclarations les plus marquantes tenues par la politicienne lors de son passage sur le plateau de Guy A. Lepage et de Dany Turcotte.

Il commence à faire frette, mais elle est bien dans son coton ouaté

«Quand je suis arrivée en politique, tout le monde a dit : ″Ah, elle ne s’habille pas comme les autres″. Un moment donné, ça s’est calmé, mais moi je n’ai pas changé. Je suis restée comme ça, j’ai continué à m’habiller avec mes cotons ouatés, mon linge [...] Mais là, ce n’est plus que le ‘commentariat’, ce sont les députés de l’Assemblée nationale, tout à coup, qui capotent.»

«Je trouvais que ça allait loin. J’ai été élue par les gens de Taschereau, je m’en viens faire ma job, et là tu me dis : ″À cause de ce dont t’as l’air, non, tu ne fittes pas ici, tu ne rentres pas chez nous. Il faut que tu sois pareille comme nous si tu veux pouvoir rentrer ici et représenter tes citoyens″. C’est grave, quand même.»

Dévier la discussion

«On me tient responsable de la dégénérescence du discours médiatique qui va sur n’importe quoi qui flashe, et qui poppe, et qui est divertissant. Et ce n’est pas la faute des journalistes? Je viens de passer un an à fouiller sur la crise des médias, et sur comment les gens du web ont brisé l’information, et obligé tous les médias à aller sur ce qui brille, ce qui est bizarre, ce qui est, finalement, mon linge.»

Une plainte du PLQ à la commissaire à l’éthique

«Le Parti libéral du Québec me dit que je manque d’éthique, parce que je me suis assise avec mon costume d’Halloween sur un bureau brun au Salon rouge? Le parti de la corruption, de la collusion, des liens avec la mafia, qui donnait des permis de garderies à ses amis, de Nathalie Normandeau? Ce parti-là, parler d’éthique? C’est capoté!»

«On les oublie, parce qu’ils ne sont plus au pouvoir, mais il ne faut pas l’oublier. Ils sont encore là. Et leur manière de faire, c’est intégré dans ce qu’ils sont. La preuve, c’est justement qu’ils utilisent l’institution de l’Assemblée nationale pour essayer de me faire du tort, pour essayer de faire du tort à Québec Solidaire.»

Rentrer dans le rang

«On nous dit : ″Assieds-toi là, et ne fais rien. Moi je dis non, je ne suis pas venue pour longer les murs [...] J’ai un projet politique à accomplir, et si tu me dis que je n’ai pas le droit de faire ça, de rentrer dans le rang, alors ça va être ça, ma bataille.»