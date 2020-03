Mais comme Tout le monde en parle et Mariana Mazza sont pratiquement indissociables en ce début d’année, il a évidemment été question de la collaboration entre les deux auteurs-compositeurs-interprètes et l’humoriste, qui ont uni leurs forces pour proposer la chanson humoristique Mon pénis vient de mourir, qui fait partie du film Femme ta gueule .

Erik et Sonny Caouette du groupe 2Frères étaient de passage sur le plateau de Tout le monde en parle , ce dimanche 8 mars, pour faire la promotion de leur plus récent album, À tous les vents, paru le mois dernier.



Évidemment, certaines personnes n’ont pu s’empêcher de déverser leur fiel sur les réseaux sociaux en critiquant vivement cette collaboration. Un phénomène auquel les frères Caouette n’étaient pas habitués jusque-là.

«Ça fait couler beaucoup d’encre. Il y a des gens qui ont été offusqués de voir qu’on s’était prêtés au jeu, a expliqué Sonny Caouette. Je pense que ces gens-là n’ont peut-être pas compris qu’au départ, c’est une dénonciation. C’est utiliser l’humour pour dénoncer un geste qui n’est pas correct.»

«Je me suis mis à lire un peu sur les réseaux sociaux - mauvaise idée - les commentaires qu’il y avait. Et on n’a pas été victimes de ça souvent dans notre jeune carrière [...] On ne se fait vraiment pas taper dessus, c’était la première fois que j’étais témoin de ça», a aussitôt renchéri Erik Caouette.

«Je ne sais pas si les gens qui commentent et qui sont ultraméchants envers nous dans ces commentaires-là savent que c’est un peu ce genre de comportements-là qu’on dénonce avec la chanson. Il y a comme un non-sens.»

Le gérant du duo les avait d’ailleurs questionnés à savoir s’ils étaient certains de vouloir s’engager dans un tel projet, étant donnée la propension de Mariana Mazza à créer la polémique, et ce, parfois malgré elle.

Les deux frangins ont néanmoins accepté, car ils appuyaient ce que l’humoriste désirait dénoncer, et aimaient surtout le moyen pris pour le faire.

