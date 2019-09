Tout est parti en couille quand j’ai eu 30 ans

Il faut savoir que l’anxiété et la dépression sont des conséquences fréquentes d’un diagnostic de cancer. Les semaines d’attente qui suivent un diagnostic se composent de hauts et de bas. Je me rappelle à quel point je trouvais la nature particulièrement belle dans cette période de ma vie. Je regardais les arbres et les détails de chaque feuille, leurs couleurs plus vives. Inconsciemment, mon corps me disait qu’il est nécessaire d’en profiter.

J’ai à peine pris le temps de respirer et je me suis lancé dans les statistiques. Après quelques mois, j’en suis revenu puisque les chiffres n’avaient pas plus de sens que le diagnostic. Statistiquement, j’aurais pas dû l’avoir cette cochonnerie-là.

Il y a dix ans, j’ai donc été diagnostiqué d’un cancer des testicules. On m’a détecté deux types de cancer dans un testicule, l’un d’eux plus dangereux que l’autre.

Tout a commencé avec une bosse sans douleur sur mon testicule, et très rapidement j’ai compris qu’il se passait quelque chose d’anormal. Je suis allé à l’hôpital, et même si je m’attendais à quelque chose, on ne s’attend jamais au choc d’un diagnostic de cancer. Ça semble complètement absurde.

Je connaissais un ami qui avait eu ce cancer alors je l’ai appelé pour qu’il m’en parle, ça m’a aidé, et ça m’a fait réaliser à quel point l’accompagnement par des gens qui sont passés par là est d’une grande aide. Il me disait des choses comme: «tu vas avoir mal après l’opération dans l’auto», «quand tu vas rouler sur des bosses sur la route». J’étais un peu paniqué, mais si c’était les pires choses qu’il avait à me dire, au fond, ça allait aller...

Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, mon premier réflexe a été d’aller voir sur internet. J’ai été surpris de voir à quel point l’information était quasiment absente, disparate et souvent floue sur les différents sites généraux comme la Société canadienne du cancer. Ce fut un premier contact très personnel avec les lacunes des ressources accessibles entourant ce cancer. Je me suis dit que c’était ridicule, franchement, qu’on puisse encore en parler si peu!

Finalement, j’ai subi une ablation du testicule. Il aurait pu y avoir d’autres opérations, notamment le retrait de ganglions dans le dos ou encore des radiations, mais les avis des médecins étaient contradictoires sur ce point, alors j’ai décidé de ne pas le faire. Même si on est bien entouré, on est assez seul dans ces moments d’incertitude et de décisions à prendre.

De nombreuses organisations ont commencé à nous donner du temps et des ressources. Grâce à ça, on a pu réaliser des petits bijoux publicitaires tels que le Merveilleux mondes des couilles (DentsuBos), ou encore Les Hommes qui murmuraient aux oreilles des couilles (Cult Nation). En plus, le Bal des couilles est devenu un important événement à Montréal!

L’éducation à l’école était inexistante, et le soutien complètement absent. La solution s’est imposée à moi comme une évidence: il fallait créer cet espace-là. C’est certain que je n’étais pas le seul à vivre ça.

Très tôt, on a commencé à recevoir des appels du Maroc, d’expatriés au Japon, les besoins venaient de partout. Et l’organisation a grossi. Aujourd’hui, chaque semaine, nous recevons des appels de gars qui souffrent et qui ne savent pas quoi faire. Notre travail est de les rassurer et de les envoyer vers la bonne place. De plus, nous sommes fiers d’avoir le site web le plus complet au monde, le tout issu des plus grands spécialistes au pays. Tous des bénévoles.

Je dois le mentionner: l’organisme a été monté à bout de bras par des bénévoles. Mes parents, mes frères Nicolas et Vincent. Mes amis Valérie, Geneviève, Vanie, Macha, Virginie (x2), Charles, Guillaume… et bien d’autres! On n’a jamais eu de grosses commandites, ça s’est fait à coup de 20 $. C’est assez inspirant de voir ce qu’on peut faire quand plusieurs personnes y mettent du coeur. Ça démontre vraiment que tout est possible!

Quand l’humour sauve des vies

Notre angle, c’est l’humour. On veut dédramatiser la situation. Si on parle de ce cancer de façon dramatique, les jeunes gars qui sont touchés voudront éviter le malaise qu’ils ressentent et ils n’en parleront pas.