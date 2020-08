La COVID-19 a raison de l'édition 2021 du Tournoi pee-wee de Québec

bigjohn36 via Getty Images

QUÉBEC — Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a été annulé à cause de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs par voie de communiqué lundi matin.

Le tournoi, qui en était à sa 62e édition, devait se dérouler du 10 au 21 février 2021, mais la COVID-19 et la perspective d’une deuxième vague d’éclosions à l’automne ont fait dérailler les plans.

De plus, ont mentionné les organisateurs, «il est à noter qu’il nous était impossible de repousser la date de cette décision, puisque l’organisation d’un tel événement demande un long processus s’échelonnant sur plusieurs mois».

Bon an, mal an, ce sont 2500 joueurs provenant de partout sur la planète qui se réunissent dans la Vieille-Capitale, sans compter les 230 000 spectateurs, les employés et les collaborateurs qui fréquentent le Centre Vidéotron pendant 12 jours.

Ainsi, pour des motifs de santé et de sécurité, la décision d’annuler l’événement était devenue incontournable.