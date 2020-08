Une tournée en duo pour Rosalie Vaillancourt et Katherine Levac

Les humoristes Rosalie Vaillancourt et Katherine Levac présenteront sous peu un tout nouveau spectacle en duo.

C’est cette dernière qui en a fait l’annonce sur son compte Instagram.

«Les places sont limitées, les dates aussi, la seule chose qui n’aura pas de limite là-dedans c’est notre amitié si tu vois ce que je veux dire», dit-elle à propos du spectacle.

Celui-ci s’intitule Moé... et L’autre, en hommage à la populaire série humoristique Moi et l’autre, dans laquelle figuraient Dominique Michel et Denise Filiatrault; «parce qu’on voulait copier nos idoles sans être accusées de plagiat», affirme Katherine Levac dans sa publication.

La mini-tournée s’arrêtera dans les villes de Montréal, Granby, Saint-Hyacinthe et Saint-Eustache, respectivement les 11, 27, 28 et 29 août prochain.