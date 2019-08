Au tour de François Lambert de donner son avis sur Catherine Dorion

Après que plusieurs autres ont émis leur opinion sur la question, l’homme d’affaires François Lambert a donné son avis sur l’intervention de Catherine Dorion à la commission parlementaire sur l’avenir des médias québécois par l’entremise de sa page Facebook.

Mme Dorion avait déclaré plus tôt cette semaine, à son arrivée à l’avant-dernière journée de la commission parlementaire, que selon ce qu’elle avait expérimenté, «[il y a une] culture d’autocensure [à Québecor] qui dit : voici ton carré de sable, et si tu en sors, on va t’appeler et te dire que ce n’est pas là qu’il faut que tu ailles ».

Elle-même blogueuse chez Québecor - au Journal de Québec - de 2016 à 2018, elle questionnait Pierre Karl Péladeau sur la réelle liberté de presse qu’auraient les journalistes dans l’éventualité où il achetait Capitales Médias : «M. Péladeau, si vous achetez Capitales Médias, comment pouvez-vous nous garantir qu’il n’y aura pas six journaux de plus où il sera tabou de vous critiquer, vous ou Québecor, qu’il n’y aura pas six journaux de plus qui vont faire la promotion de tout ce que vous possédez?»